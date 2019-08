“In questo nuovo governo abbiamo due colori, il giallo e il rosso. Il rosso è un colore che adopero molto nella mia cucina, ed è quello dei lamponi, il giallo è l’olio d’oliva e i cereali: il piatto che immagino per il nuovo governo è una miscela sapiente di questi ingredienti in modo da creare qualcosa di nuovo e originale”. Il famoso chef delle star del Lido, Tino Vettorello, conversando con l’Adnkronos prova a immaginare una pietanza che possa rappresentare il nuovo esecutivo che si sta formando in questi giorni. “L’importante -dice Vettorello, che ormai da decenni si occupa di cucinare per le star hollywoodiane nella sua Terrazza Biennale, il cuore gastronomico del festival proprio davanti al red carpet- è che questo governo faccia come gli chef, con la stessa bravura, creando le giuste mescolanze tra i vari ‘ingredienti'”.

Fonte