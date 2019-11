Venezia aspetta con ansia un’altra marea. Dovrebbe arrivare alle 10.20. In un primo momento si temeva un’altezza di1.60, ma pare che le ultime previsioni la attestino sull’1.45, comunque sopra la norma che prevede il massimo tollerabile a 1.40.

Sale a due il bilancio dei morti di Pellestrina mentre la marea raggiungeva la punta di marea di 187 centimetri. All’anziano di 78 anni, rimasto fulminato mentre cercava di far ripartire le elettropompe nella sua casa allagata, si è aggiunto un secondo abitante dell’isola, trovato deceduto anche lui in casa, probabilmente per cause naturali.

Lo stesso Centro Maree è stato vittima della mareggiata, che ha danneggiato le linee telefoniche, e per questo – spiega – non è contattabile, se non con i canali Telegram Centro Maree Informa, Centro Maree avvisa, e il sito internet. La prossima massima era stata prima stimata a 155 centimetri, poi a 160, infine a 145.

