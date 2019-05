Venerdì nero per i pendolari. L’Unione Sindacale di Base (Usb) ha indetto per oggi uno sciopero nazionale nei settori del trasporto marittimo, pubblico locale e ferroviario di 4 ore “a tutela e per garantire il reale esercizio del diritto di sciopero, contro le privatizzazioni e per la nazionalizzazione delle imprese di trasporto, per la salute e sicurezza delle operazioni a tutela dei lavoratori e utenti, contro il sistema degli appalti indiscriminati, per la definizione di una reale politica dei trasporti in Italia e per l’avvio dei tavoli sulla riforma dei settori, per ottenere politiche contrattuali realmente nazionali, per la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario e per la piena occupazione e contro la precarietà”. Il trasporto ferroviario sciopererà invece dalle ore 9 alle 17.

