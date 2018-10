PIÙ si è alti, maggiore sarà la probabilità di soffrire di vene varicose. A suggerire questo nuovo e inaspettato legame sono stati i ricercatori dell’Università di Stanford, in California, secondo cui alcuni geni che predicono l’altezza di una persona sarebbero associati alla probabilità di soffrire o meno di varicosi, una patologia molto comune sia tra gli uomini che tra le donne, di cui tuttavia si sa ancora poco. Lo studio, pubblicato sulla rivista Circulation dell’American Heart Association, fornisce quindi preziosi indizi sui possibili fattori genetici responsabili della formazione delle varici, e potenziali nuove terapie per prevenire e trattare questa malattia.

LA RUBRICA Vene varicose, fai una domanda all’esperto

• LA MALATTIA

Le vene varicose, o varici, sono principalmente generate dal malfunzionamento (insufficienza cronica) delle valvole e delle pareti delle vene safene, quelle superficiali, che impedisce un corretto ritorno del sangue dalle gambe al cuore. Attualmente, i pazienti che soffrono di questa patologia ricorrono all’utilizzo di calze elastiche, oppure a farmaci dall’attività vasocostrittrice, come il tribenoside, o anticoagulanti come l’eparina. Nei casi più gravi, invece, si ricorre a interventi chirurgici, come per esempio lo stripping, una tecnica che serve ad asportare le vene malate, o alla laserterapia. Sebbene siano spesso considerate soltanto come un problema estetico, le varici potrebbero essere un vero e proprio campanello d’allarme per eventuali complicanze come le ulcere venose, la trombosi venosa profonda (Tvp), ovvero la formazione di trombi all’interno dei vasi sanguigni, e infine l’embolia polmonare.

• LO STUDIO

Nel nuovo studio, i ricercatori si sono serviti dei dati della Biobank del Regno Unito provenienti da 413.519 persone, per riuscire a identificare i fattori di rischio delle varici. In aggiunta, i ricercatori hanno esaminato il Dna di 337.536 persone, di cui 9.577 con vene varicose. Dalle analisi, che si sono svolte grazie al machine learning, un tipo di intelligenza artificiale che si basa sull’apprendimento automatico, i ricercatori hanno potuto confermare che tra i fattori di rischio ci sono l’età, il sesso, l’obesità, la gravidanza e la predisposizione familiare. Ma un risultato era del tutto inaspettato: dai dati, infatti, è emerso che sia l’altezza di una persona che i geni che ne determinano la statura aumentano il rischio di sviluppo delle vene varicose. “I nostri risultati suggeriscono fortemente che l’altezza è una causa, non solo un fattore correlato, ma un meccanismo sottostante che porta alle vene varicose”, spiega l’autore della ricerca, Erik Ingelsson. “Speriamo – aggiunge la co-autrice Alyssa Flores – che con queste informazioni potremo creare nuove terapie, dal momento che il nostro studio evidenzia diversi geni che possono rappresentare nuovi potenziali obiettivi”.

• ALTRI FATTORI

Lo studio ha evidenziato anche altri importanti fattori di rischio per l’insorgenza della varici, tra cui una scarsa attività fisica, il fumo e terapie ormonali. Tra questi, inoltre, l’algoritmo di apprendimento automatico ha mostrato che la bioimpedenza, una misura che valuta la composizione corporea, è un marcatore predittivo per le vene varicose molto importante. “Questa misura potrebbe potenzialmente essere utilizzata come strumento diagnostico per prevedere questa patologia”, conclude Ingelsson.