Prezzo: EUR 34,95 - EUR 14,95





Studiati per offrire Massima Prestazione, Massima convenienza. Persino a questo prezzo il set di occhiali da sole VeloChampion Tornado offre un fantastico design e prestazioni insuperabili da altre marche.

Il design piacerˆ ai ciclisti che desiderano un modello di lenti completamente aperto con coprilenti aggiunti.

A soli 26 g ed estremitˆ morbide su naso e tempie, gli occhiali Tornado possono essere bloccati in posizione e consentire una buona visione su strada o pista in ogni condizione.

Disponibili nei colori Canna di fucile metallizzato e Bianco lucido, gli occhiali Tornado sono di bell’aspetto in qualsiasi combinazione cromatica.

Le lenti sono facilmente intercambiabili agganciandole alla e sganciandole dalla montatura.

La curvatura delle lenti segue quella del bulbo oculare. Senza questa caratteristica, i vostri occhi sono costretti a correggere la distorsione della luce quando quest’ultima passa attraverso le lenti, e possono affaticarsi.

La montatura e il nasello flessibili sono indispensabili per ottenere la calzata corretta, specialmente per coloro che hanno un naso largo o stretto. I grip gommati sul naso e sulla montatura mantengono gli occhiali in posizione, anche quando si suda, evitando cos” lo scivolamento.

Si tratta di occhiali da sole di qualitˆ ad un prezzo imbattibile su Amazon ! Periodo di offerta limitata.

Utilizzati da “Champion System, Club Roost, Maxgear Pro Cycling Team”Montatura in PC , bianco. Set da 3 lenti: nero, giallo sfumato, trasparente, tutte intercambiabili.

MISURA – Universale per adulti; PESO – 26g

Ampia copertura area lenti per bloccare la luce periferica.

Estremitˆ morbide per naso e tempie in gomma. Custodia nera in microfibra / panno per pulizia lenti.

Protezione UV 100%.