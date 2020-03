Finora la classe velica più piccola a solcare gli oceani in regata era il 6,50, recentemente balzato agli onori delle cronache anche italiane -solitamente distratte quando si tratta di vela oceanica- dalla vittoria di Ambrogio Beccaria all’ultima Mini Transat. Dal 14 marzo, data del suo lancio ufficiale all’Hiswa di Amsterdam, ci sarà una barca ancora più piccola a offrire un nuovo monotipo per transoceaniche e giri del mondo: appena 5,80 metri. L’idea è del vulcanico australiano Don McIntyre, 65 anni, organizzatore della Golden Globe Race 2018, giro del mondo in solitario e senza scalo, e della futura Ocean Globe Race 2023, regata a tappe intorno al mondo che ha preso il posto delle prime edizioni della Withbread con caratteristiche analoghe.

