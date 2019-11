di

Paolo Bellino – Il dato di cronaca è: dopo 13 giorni di navigazione Ambrogio “Bogi” Beccaria ha vinto la Minitransat, la transatlantica su barche di serie lunghe 650 centimetri, edizione 2019

. Ma non si riesce a capire cosa è riuscito a fare per la storia della vela questo ragazzo milanese di 28 anni finché non si mettono in fila un po’ di fatti, e soprattutto il primo: Beccaria è terzo in classifica generale, superato solo da due prototipi. E’ una classe a parte nella regata, su barche costruite per andare più forte di quelle di serie: una cosa mai successa prima. E’ mancato un niente che Beccaria vincesse anche “overall”, in classifica generale.

