L’impresa di “Bogi”

– Ambrogio “Bogi” Beccaria ha vinto la Minitransat 2019, la transatlantica su barche di serie lunghe 650 centimetri, dopo 13 giorni di navigazione. Il ragazzo milanese di 28 anni entra così nella storia perché in classifica generale si piazza al terzo posto, ma preceduto solo da due prototipi. Si tratta di una classe a parte nella regata, su barche costruite per andare più forte di quelle di serie: una cosa mai successa prima, men che mai per un italiano.

E Beccaria per poco non ha trionfato anche nella classifica generale. Mai nessun italiano aveva vinto la transatlantica più difficile, dura e rischiosa che esista sul pianeta. Parliamo di barche corte, basse e larghe, invivibili per qualunque velista “standard”, che planano anche con vento moderato. Inoltre è una gara in solitaria. Beccaria, fin dalle Canarie, s’è messo dietro 64 persone ritirati compresi (87 alla partenza da La Rochelle per Las Palmas di Gran Canaria, prima tappa vinta proprio da Beccaria), soprattutto francesi, i più duri, esperti e sponsorizzati navigatori oceanici dell’emisfero nord. Il secondo in classifica, Nicolas d’Estais, è oltre 90 miglia dietro; il terzo, Benjamin Ferré, oltre 120. L’ultimo ancora in gara, Jean Lorre, altro francese, è oltre mille miglia dietro. In 42 anni solo quattro non francesi hanno vinto la Minitransat, una regata nata nel 1977 da un’idea dell’inglese Bob Salmon, per arginare la tendenza a transoceaniche in solitario con barche sempre più grandi, quindi costose e non alla portata di tutti a meno di avere sponsor.

Chi è Ambrogio Beccaria

Per conoscere meglio Beccaria, basta consultare il suo sito Web: “Ambrogio Beccaria (Milano, 1991) naviga da quando ha 14 anni. Da ragazzo frequenta i corsi di vela del Velamare Club, in Sardegna, dove viene “parcheggiato” come molti ragazzini milanesi per cinque estati di fila, imparando così a navigare tra gli scogli e gli isolotti dell’Arcipelago della Maddalena e le Bocche di Bonifacio”.