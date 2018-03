– Chi si rivede: James ‘Jimmy’ Spithill, vincitore di due edizioni dell’America’s Cup di vela – nel 2010 a Valencia e nel 2013 a San Francisco – a bordo di Oracle racing, torna a far parte del team di Luna Rossa. La notizia era circolata lunedì, in occasione de Il velista dell’anno, a Roma, ed è stata confermata oggi dal team di Patrizio Bertelli.

RITORNO DOPO 11 ANNI – Per il velista australiano si tratta di un ritorno con Luna Rossa, dove aveva militato già nel 2007, all’epoca della finale della Louis Vuitton Cup, persa dal team targato Prada a Valencia nei confronti di Emirates team New Zealand. Questo il comunicato ufficiale: “Pluri campione mondiale in svariate classi e match race, nonché vincitore di due Sydney – Hobart con Comanche, Spithill si è rivelato un velista precoce fin dalla tenera età, vissuta in una piccola città a Nord di Sydney, accessibile solo via mare. La presenza di James Spithill – conclude la nota – rinforza significativamente l’organico di Luna Rossa, portando all’interno del team un’enorme esperienza tecnico-sportiva su barche ad alte prestazioni”. La presenza di Spithill rinforza significativamente l’organico, portando all’interno di Luna Rossa un’enorme ventata di esperienza tecnico-sportiva sulle barche ad alte prestazioni.