In testa fino alla fine ma a 50 miglia dall’arrivo incappano in un acquazzone che li lascia senza vento per due ore, mentre al largo sfila il rivale distanziato di una decina di miglia fino ad allora. Sfortuna nera per Giovanni Soldini e i suoi (tra cui Jovanotti) alla Hong Kong-Vietnam (nome ufficiale Royal Hong Kong Yacht Club Nha Trang Rally), che a bordo del trimarano Maserati Multi 70 terminano la regata in 1 giorno, 7 ore, 49 minuti e 12 secondi, mentre l’Orma 60 SHK Scallywag Fuku, con skipper David Witt, taglia per primo il traguardo con un tempo reale di 1 giorno, 6 ore, 9 minuti e 27 secondi.

