(di Paolo Bellino) – Santi e poeti scarseggiano, ma navigatori proprio no: un’Italia della vela così superlativa da far pensare a uno scherzo chiude il 2019 con risultati che vanno dall’eccezionale allo storico. Moltissimi i punti salienti, ma tre in particolare vanno ricordati e scolpiti, ognuno di questi su mezzi e discipline lontanissime tra loro. Si parte con un giovanissimo romano (è del 2004), Marco Gradoni, sull’Optimist, quella sgraziata bagnarola su cui ogni velista inizia ad apprendere i rudimenti della vela fin dai primi anni di vita. Marco però dimostra un talento precocissimo, tanto da arrivare a 12 anni quarto ai Mondiali di classe, sorprendendo chiunque. Salvo poi, l’anno successivo, vincere il primo titolo (13 anni), quello dopo rivincerlo (14 anni), e tanto per gradire vincere ancora nel 2019 a 15 anni.

