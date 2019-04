Grande festa a Fiumicino per l’arrivo dell’imbarcazione confiscata all’immigrazione clandestina dalla Procura della Repubblica di Siracusa ed affidata alla sezione di Fiumicino della Lega Navale Italiana. Il Bavaria 44 – lungo 13,45 mt e largo 4,20 con 4 cabine e 2 bagni, una superficie velica di 100,20 mq ed un motore Volvo Penta – verrà utilizzata per svolgere attività di vela sportiva, di promozione e conoscenza della nautica in collaborazione con le scuole del territorio. La conferenza di presentazione si è tenuta nello spazio antistante lo storico cantiere Alimar di Stefano Chiapolino a Fiumicino.

