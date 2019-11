La vittoria alla Minitransat di Ambrogio Beccaria “è il coronamento di due anni ininterrotti di lavoro che ho fatto su questa barca, insieme all’allenatore, al velaio, a tutti quelli che mi hanno aiutato”. “Bogi”, come lo chiamano gli amici (o anche “cammellone”) è appena sceso a terra dal suo Pogo 3, la barca numero 943 Geomag che lo ha portato dalle Canarie ai Caraibi in 13 giorni, un’ora e 58 minuti più qualche secondo, e al telefono con l’Adnkronos tributa il primo ringraziamento anzitutto al suo mezzo, che ha allestito a partire dal guscio, lo scafo nudo: “conosco qualsiasi parte della barca, fino all’ultima vite. Questo mi ha permesso di partire con grande tranquillità, anche se rilassati non si sta mai”.

