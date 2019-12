La notizia era seminascosta in un comunicato della Federvela del 15 dicembre scorso, quando il consiglio federale premiò Ambrogio Beccaria per la sua vittoria, primo italiano in assoluto, nella Mini Transat, la traversata su barche di appena sei metri e mezzo. “Proprio in occasione dell’incontro -si leggeva nel comunicato-, il consigliere Donatello Mellina, responsabile per il settore Altomare, ha voluto annunciare la delibera con la quale la FIV ha accolto appieno il progetto presentato da Ambrogio Beccaria, finanziando la Classe Mini italiana in un percorso che comprende momenti tecnici sia in Adriatico che in Tirreno”.

