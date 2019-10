La barca ‘Way of Live’ di Gasper Vincec ha vinto l’edizione numero 51 della Barcolana che si è disputata su un percorso ridotto alla seconda boa per via della quasi totale mancanza di vento.

‘Way of life’ si è imposto con una regata magistrale condotta con precisione dal timoniere Vincec che è riuscito a sfruttare i due-tre nodi di vento che si sono distesi nel golfo di Trieste nel corso della mattinata. Il Comitato di regata ha deciso di fermare la regata a metà, alla seconda boa dove ‘Way of life’ è arrivata dopo un ora e 54 minuti. Seconda classificata Shining di Milos Radonjic, un open di 60 piedi con 2 ore e 25 minuti, e terzo il piccolo Rc44 Scorpio di Iztok Krumpak. “Sapevamo che questa barca è molto veloce con poco vento. Siamo partiti bene e le altre barche intorno che non correvano per vincere ci hanno lasciato acqua e ci hanno applaudito e questo mi ha fatto sentire a casa – ha commentato Vincec al traguardo -. Poi tutto è andato liscio, siamo stati fortunati”.



Soddisfatto anche il presidente di Barcolana Mitja Gialuz, “è stata una bella giornata di sport, molto complessa dal punto di vista tecnico”.