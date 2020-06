Il primo prototipo è quasi pronto e scenderà in acqua a luglio: una barca in materiali in parte organici e in parte di sintesi ma riciclabili, per evitare il problema eterno delle barche in vetroresina, l’impossibilità di riciclaggio a fine vita. L’idea è di una start up di giovanissimi velisti italiani con base a Monfalcone, che hanno scelto un materiale antichissimo ma estremamente resistente come il lino a posto del tessuto di vetro, e una resina termoplastica che può essere riscomposta in polimeri per ottenere una “materia prima seconda”, nuovamente utilizzabile per altri manufatti.

