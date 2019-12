Come fai a resistere davanti alla Coppa America, proprio lei, il trofeo? Non puoi, soprattutto se sei un o una velista in competizione ai Mondiali e in cerca di un pass olimpico per Tokyo 2020. La Coppa delle Cento Ghinee -questo il nome originale del trofeo- risiede quasi stabilmente nella sede del Royal New Zealand Yacht Squadron, uno dei club più vittoriosi del pianeta, un sobrio edificio a due piani a pochi chilometri dai campi di regata che stanno ospitando i Mondiali delle barche acrobatiche (Nacra 17 foil, 49ers machile e femminile), dove gli italiani stanno facendo molto bene, con il vertice rappresentato dalla coppia volante Bissaro-Frascari nel Nacra.

Fonte