Anche chi non ha mai messo piede su una barca in vita sua conosce il nome di Paul Elvstrom, non fosse altro perché magari ha un giaccone impermeabile o una felpa con quel marchio: tre volte oro olimpico, consecutivamente a Helsinky ’52, Melbourne ’56, Napoli ’60. Tutto su classe Finn, la stranissima -per i suoi tempi- barca da singolo (per dirne una, l’albero non è insartiato, ovvero si tiene in piedi da solo, infilato nello scafo) che dalla sua nascita ha fatto la storia della vela in genere e di quella olimpica in particolare. Barca che sta vedendo la fine della sua storia, dopo la recente decisione della World Sailing, la Federvela mondiale, di estrometterla dalle future competizioni olimpiche a partire da Parigi 2014. Suscitando un vespaio nel mondo della vela, già amareggiato dall’esclusione, negli anni scorsi, dell’altro mito Star, la barca di quell’Agostino Straulino primo oro italiano nella vela.

Fonte