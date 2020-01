ESSERE

Dimenticare per sette giorni carne, pesce, uova e latticini avrebbe esiti positivi anche sull’ambiente: secondo i dati, nella settimana vegana le emissioni di gas serra associate alle scelte alimentari dei partecipanti sono diminuite di oltre la metà. Peccato per il campione ristretto. «Le evidenze scientifiche si basano su dei numeri – ricorda Anna Maria Castellazzi – e quello che succede a 19 persone per una settimana di “trattamento” non ha alcun valore scientifico, né può avere una valenza sullo stato di salute a breve e lungo termine».



Se alcune buone abitudini (più fibre, meno carne rossa e lavorata) persistono dopo il ritorno al regime alimentare originale, vestire panni vegani per periodi limitati può essere utile. Tuttavia, conclude l’esperta, «la regola madre è sempre la moderazione, quindi una dieta varia che comprenda tutti gli alimenti, ben distribuiti nell’arco della settimana. E la vera soluzione per il contenimento dei gas serra è piantare più alberi, piuttosto che spingere per un’alimentazione che resta comunque sbilanciata».