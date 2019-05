Veera Kinnunen e Stefano Oradei sono fidanzati da oltre un decennio, ma fuori gli studi di Ballando con le Stelle hanno litigato furiosamente (le foto pubblicate dal settimanale Oggi sono inequivocabili, con lui che la trattiene per un braccio mentre lei cerca di divincolarsi).

La lite, come sottolineato dal settimanale, sarebbe da attribuirsi ad una sfuriata di gelosia nata dalla palese affinità che la Kinnunen ha sulla pista da ballo con il calciatore Dani Osvaldo. Un’affinità lavorativa che a quanto pare ha infastidito il bell’Oradei che quest’anno è costretto a ballare con l’intonacata.

Milly Carlucci (stranamente!) ha affrontato questo tema chiamando sulla pista sia Vera che Stefano, pretendendo le scuse di quest’ultimo, che ovviamente ha fatto (ma che aveva fatto anche prima, lontano dalle telecamere).

“Colgo l’occasione pubblicamente per chiedere scusa a Veera” – ha risposto Stefano Oradei – “Gliel’ho fatto in privato da tempo. Chiedo scusa per il mio momento di stanchezza, fragilità, e, quindi, colgo l’occasione perché siamo in famiglia e so che lei è una meravigliosa professionista, come avete detto tutti, non c’è dubbio. Fa il suo lavoro nel migliore dei modi, io ho avuto una leggerezza”.