di Roberta Lanzara

“Non provo un sussulto nazionale per il video francese della pizza Corona di Canal Plus. Né per la sua avvenuta rimozione. Né per il Coronavirus, che chiamerei il ‘Coronapalle’, dato che ci hanno fatto due palle così! Citando Ugo Tognazzi ‘rivendico il diritto alla cazzata’ anche per i francesi”. A parlare ‘scoppiettante’ all’Adnkronos è il vignettista Vauro Senesi che commentando le modalità gestionali dell’emergenza Covid-19 in Italia afferma: “Se la nostra classe politica fosse meno idiota, sospetterei un complotto, un tentativo di Golpe. Ma non ne sono convinto. Ci vuole fantasia anche per quello”.

Fonte