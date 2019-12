“A Natale è vero che si festeggia la nascita del Bambin Gesù. Ma a Natale la grande maggioranza dei bambini, anche quelli che vanno all’oratorio, aspetta Babbo Natale ossia un ciccione, dall’aria anche vagamente pedofila e inquietante”. Un intervento di Vauro scatena il caos nella puntata di Dritto e Rovescio. “Ho bestemmiato anche Babbo Natale, l’ho fatto grossa…”, dice il vignettista davanti alla reazione degli altri ospiti in studio. “Dite che sono l’unico a pensarla così? No, non sono l’unico…”. Capitolo presepe: “La laicità è aperta anche al presepio, perchè la forza della laicità è l’apertura e non la chiusura tipica del dogmatismo delle religioni”.

