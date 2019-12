“Pensierino (cattivo) di Natale. A proposito di tutta questa insulsa polemica riguardo alla mia affermazione su Babbo Natale nel programma Dritto e Rovescio “. Dopo la bufera piovuta su Vauro per la frase pronunciata su Rete4, il vignettista interviene su Facebook provando a spiegare il senso delle sue parole.

“Media e social – scrive in un post – riportano la mia frase ‘Un ciccione, dall’aria vagamente pedofila …’ ma stranamente tutti ne omettono la conclusione ‘…inventato dalla Coca Cola’. Con questo volevo semplicemente sottolineare ai vari difensori del presepe pseudocattolici integerrimi come la spiritualità e la stessa valenza religiosa del Natale sia stata fagocitata dalle multinazionali del consumo a loro uso e consumo e che ciò ,a quanto pare ,non indigna affatto le loro sensibili coscienze. Che la Coca Cola sia più sacra del Bambin Gesù e di Babbo Natale e nominarla sia blasfemo?”, domanda il vignettista al termine del post.

