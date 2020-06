Nuovo caso in Vaticano, dopo lo scandalo dell’immobile di Londra che ha portato all’arresto del broker Torzi (ora tornato libero) e che potrebbe rivelare presto altre clamorose novità. A seguito di una relazione del Revisore Generale della Santa Sede in merito a presunte anomalie negli appalti per i lavori di restauro della Cupola di San Pietro, la magistratura di Oltretevere ha proceduto all’acquisizione di atti, documenti e materiale informatico negli uffici di due alti funzionari della Fabbrica di San Pietro, l’ente deputato alla gestione dell’insieme delle opere necessarie per la realizzazione architettonica e artistica della basilica vaticana.

