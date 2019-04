In Vaticano nascerà un ministero ad hoc per la diffusione del Vangelo. Si tratterà di un ‘super dicastero’ frutto dell’accorpamento di Propaganda Fide retta dal cardinale Fernando Filoni con il Pontificio consiglio per la nuova evangelizzazione di mons. Rino Fisichella. E’ una delle principali novità contenute nella nuova Costituzione apostolica ‘Praedicate evangelium’- che dovrebbe vedere la luce entro fine anno – e che, come scrive il portale spagnolo Vida Nueva, “mira a rendere irreversibile la grande riforma del Pontefice verso una chiesa missionaria proiettata nella sua esortazione apostolica ‘Evangelii gaudium'”.

