“La tecnologia ha un carattere missionario, perché attraverso di essa abbiamo una portata infinitamente più ampia per l’annuncio del Vangelo: con l’aiuto della tecnologia siamo in grado di metterci in un atteggiamento di uscita, fino agli estremi confini della Terra, di andare incontro a coloro che non hanno la possibilità di ricevere le parole di vita del messaggio evangelizzatore, là dove essi si trovano”. E’ quanto sottolinea, sull’Osservatore Romano, monsignor Lucio Adrian Ruiz segretario del Dicastero vaticano per la Comunicazione, invitando a “usare la tecnologia come uno strumento meraviglioso per la missione”.

