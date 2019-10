Il Vaticano, in un editoriale apparso sui media della Santa Sede, scende in campo all’indomani della notizia della sospensione dei cinque dirigenti a seguito dell’indagine sulla Segreteria di Stato e l’Aif: “Le persone sottoposte agli accertamenti – denuncia senza mezzi termini l’editoriale – sono state oggetto di una vera e propria gogna mediatica con tanto di pubblicazione delle loro foto nonostante le eventuali responsabilità siano ancora da accertare. Coloro che sono stati coinvolti nell’indagine avevano e hanno il diritto di essere rispettati per la loro dignità di uomini e di donne, sia che si tratti di sacerdoti, sia che si tratti di padri e madri di famiglia”.

Fonte