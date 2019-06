E’ stato siglato un accordo tra il Governatorato e l’Enel per la fornitura e l’installazione di 20 ‘colonnine’ per le auto elettriche nel territorio del Vaticano. L’obiettivo, “fortemente voluto e perseguito dal Governatorato” come sottolinea l’Osservatore Romano, è quello di “realizzare una rete infrastrutturale di ricarica per veicoli elettrici e ibridi per incentivarne l’uso presso il personale dipendente e in previsione di un programma di rinnovo del parco veicolare dello Stato con vetture elettriche e ibride in comodato o noleggio per i servizi di Stato (Poste Vaticane). A tal fine è stato sottoscritto con Enel Mobility un contratto per l’uso gratuito di una autovettura totalmente elettrica”.

Fonte