ll cardinale Luis Antonio Tagle, arcivescovo metropolita di Manila (Filippine), è stato scelto dal Papa come prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, a capo delle missioni del mondo. Il porporato asiatico è nato a Manila il 21 giugno 1957. La sua famiglia vive a Imus, provincia di Cavite, nel territorio parrocchiale della cattedrale di Nostra Signora del Pilar, dove ‘Chito’ – come lo chiamano soprattutto i giovani – è stato battezzato. Settimo filippino a ricevere la porpora, è un autorevole teologo e una delle voci tra le più rappresentative dell’episcopato asiatico.

