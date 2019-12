Vasco Rossi: su Canale 5 il film VascoNonStop Live 018+019, documentario che riassume i due ultimi tour del rocker di Zocca.

Il 2019 si chiude su Canale 5 nel segno della grande musica di Vasco Rossi. L’ammiraglia di Mediaset manderà in onda, il 30 dicembre alle 21.40, in prima visione il film documentario VascoNonStop Live 018+019, pellicola che riassume in un concentrato di emozioni tutto il meglio degli ultimi due tour del Blasco.

Si tratta dello stesso film proiettato al cinema il 25, 26 e 27 novembre, e in replica pochi giorni fa, il 10 e l’11 dicembre.

Vasco Rossi: il film su Canale 5

Da diversi anni ormai collaboratore fidato di Vasco, Pepsy Romanoff è il regista che ha curato il film dedicato al VascoNonStop Live, il doppio tour che ha portato il rocker di Zocca a riempire gli stadi nel 2018 e a vivere grandissime emozioni nel 2019.

Ricordiamo che il Blasco è infatti stato protagonista di un residency da record allo Stadio San Siro, con una serie di sold out clamorosi, ed è riuscito nell’impresa di portare una grande produzione in Sardegna, a Cagliari, grazie anche a una nave a lui dedicata.



Vasco Rossi

Vasco Rossi: tour 2020

E non finisce qui. Il VascoNonStop Live, che intanto è diventato anche un album dal vivo (da primo posto in classifica), proseguirà anche nel 2020 con il VascoNonStop Live Festival, la tournée del Blasco nei grandi festival rock italiani.

Un nuovo tour che prevede in calendario una tappa a Firenze per il rinomato Firenze Rocks, una a Milano per gli I-Days, una a Imola, dove Vasco tornerà a esibirsi a distanza di quindici anni, e un doppio appuntamento al Circo Massimo di Roma, la location che solo i grandissimi della musica possono permettersi.

Di seguito il video di Se ti potessi dire: