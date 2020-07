Vasco Rossi, Vasco Modena Park: il concerto dei record del rocker di Zocca davanti a oltre 220mila spettatori.

Il 1° luglio 2017 è una data che rimarrà per sempre nel cuore della musica italiana e non solo: in quel giorno Vasco Rossi salì sul palco del Modena Park per un concerto da record.

Un evento di portata storica. Oltre 220mila spettatori per una durata totale di tre ore e mezzo, con una scaletta che ha ripercorso una carriera lunga quarant’anni e ricca di successi.

Vasco Rossi: Vasco Modena Park

Sui social l’artista ha voluto ricordare quell’evento storico con qeuste parole: “Tre anni dal Modena… Modena Park!!! La vostra dimostrazione di civilità… maturità… bellezza… La vostra capacità di sopportare al di là adella pazienza! La gioia… l’entusiasmo… la voglia di stare insieme, di divertirvi e di godere della magia delal musica. Eroi… con qualche macchia… ma senza paura! Questo è il mio popolo. Questo è il Rock. Voi siete il Mondo Migliore!!!“.

Ecco il suo post:

Vasco Modena Park: una scaletta ricca di classici

Per la prima parte del concerto il Blasco suonò il meglio del suo repertorio anni Ottanta, iniziando con Colpa d’Alfredo, Alibi e Blasco Rossi. Dopo un’incursione negli anni Settanta con E il tempo crea eroi, si passa a dei pezzi cult della carriera del rocker, come Ogni volta, Vivere una favola e Splendida giornata.

Vasco Rossi

Dopo Non mi va arriva il turno di Anima fragile, interpretata a sorpresa con Gaetano Curreri, leader degli Stadio, che accenna anche Jenny, Silvia e La nostra relazione. Ci si catapulta quindi negli anni Novanta con Gli spari sopra, seguita da Stupendo e Vivere.

Vasco Rossi

In un crescendo rossiano più che rossiniano si arriva a Liberi liberi, Siamo soli, I soliti, per poi passare a brani più recenti come Sono innocente, Un mondo migliore e Come nelle favole. Il finale è poi affidato ai grandi classici di una carriera intramontabile: Sally, Un senso, Siamo solo noi, Vita spericolata e, a chiudere tra fuochi d’artificio e coriandoli, Albachiara.