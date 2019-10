Ecco tutti i dettagli riguardanti il prossimo album live di Vasco Rossi, legato al concerto di San Siro tenuto a giugno 2019.

Vasco Rossi: i dettagli dell’album live di San Siro 2019

Arrivano le prime indiscrezioni sul nuovo album live di Vasco Rossi. Il progetto racchiuderà tutti i concerti che Blasco ha svolto nel mese di giugno 2019.

Non si conosce ancora la data di uscita ufficiale del cofanetto che è ancora in lavorazione. Il rocker di Zocca, però, ci dà una piccola anticipazione di quello che potremo aspettarci da questo album live, che lui definisce “una bomba“.

Intanto, in questi giorni l’artista ricordato il tour europeo del 2009 con queste parole:

“Il tour europeo è stata un’esperienza fantastica, perché non immaginavo tanto entusiasmo, soprattutto non lo immaginavano quelli che sono venuti a vedermi all’estero: non avevano mai visto un concerto con dei fan così entusiasti”.



Vasco Rossi, nuovo singolo Se ti dovessi dire

Oltre all’album live che racchiude le esibizioni del mese di giugno, a breve Vasco lancerà un nuovo singolo, intitolato Se ti dovessi dire, che dovrebbe uscire entro il 25 ottobre.

Intanto, il Kom è ritornato sulle scene musicali con il brano, Non siamo mica gli Americani in confezione deluxe, con tre versioni rimasterizzate da collezione. Un’edizione speciale per un album storico, quello della vera svolta di Vasco, che da lì è partito per diventare il rocker italiano più amato di tutti i tempi.

Ecco il video del brano Non siamo mica gli Americani: