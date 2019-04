Vasco Rossi sulla trap e Sfera Ebbasta: le dichiarazioni del rocker di Zocca sugli artisti più importanti dell’ondata trap italiana.

Vasco Rossi ha promosso la musica trap e Sfera Ebbasta. Il rocker di Zocca, che si sta preparando alle date 2019 del Vasco Non Stop Live a Cagliari e Milano, ha parlato del fenomeno musicale degli ultimi anni, spendendo belle parole su molti dei suoi protagonisti italiani principali.

Dichiarazioni che hanno sorpreso qualcuno, ma che in realtà sono in linea con il tipo di personaggio che è stato ed è ancora oggi Vasco Rossi. Andiamo a leggere insieme le sue parole.

Vasco Rossi sulla trap e Sfera Ebbasta

L’occasione per parlare della trap è arrivata in un’interivsta a Robinson, supplemento culturale di Repubblica. Pur essendo musicalmente lontanissimo dalla scena musicale di Sfera Ebbasta, Achille Lauro e simili, il Blasco ha spiegato di non essere contrario a questo genere, anzi.

“Anche quelli della trap come Sfera Ebbasta sono interessanti: ci puoi vedere il disagio giovanile di oggi“, ha dichiarato Vasco, di fatto sottolineando come quello della trap sia un fenomeno non solo musicale, ma anche sociale.

Spiega il rocker: “Inneggiano alla scarpa firmata, alla macchina grossa, ai soldi. L’idealismo di ieri è stato ucciso, non ci credono più. Ma invece di condannare dovremmo cercare di capirne il significato“. In altre parole: prima di criticare, meglio informarsi e approfondire per cercare di capire da cosa nascano tali liriche.

Vasco Rossi

Le parole di Vasco su Achille Lauro

Tra i protagonisti della trap, pur avendo modificato ultimamente il suo stile, c’è anche Achille Lauro, che a Sanremo è stato paragonato da qualcuno a un giovane Vasco Rossi. Un confronto che non offende il rocker emiliano: “A me è piaciuto, anche lui ha fatto la sua provocazione artistica“.

Parole che sconvolgeranno qualche fanatico di un determinato genere musicale, ma che sono pienamente in linea con la mentalità aperta da sempre marchio di fabbrica di uno dei cantautori più importanti della nostra storia.

Di seguito un video di Vasco Rossi a Sanremo nel 1983: