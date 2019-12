Vasco Rossi su Marte nel 2020: il rocker di Zocca ha acquistato biglietto a suo nome per il progetto Mars 2020 in partenza a luglio 2020.

Vasco Rossi non si ferma davvero più. Dopo aver conquistato l’Italia, e probabilmente il mondo intero, ha deciso di uscire dall’atmosfera terrestre per puntare direttamente… a Marte!

Il rocker di Zocca ha infatti acquistato un biglietto per partire alla volta del Pianeta Rosso nell’estate del 2020. Non in carne e ossa, però. Ecco tutti i dettagli su questa curiosa iniziativa.

Vasco Rossi su Marte nel 2020

Attraverso le sue storie su Instagram l’artista emiliano ha fatto sapere ai propri fan di aver acquistato un biglietto per il programma Mars 2020, missione della Nasa in partenza nel luglio del prossimo anno.

Attraverso questo biglietto, si ha l’opportunità di inviare il proprio nome sul Pianeta Rosso. Il rover dell’ente nazionale americano per le attività spaziali dovrebbe atterrare su Marte nel febbraio 2021, con la sua chip in cui saranno incisi i nomi delle persone che vogliono approdare sul pianeta. Un gruppo, di un migliaio di persone, di cui farà parte anche il Blasco.



Vasco Rossi

Vasco Rossi: dallo spazio al tour

Da sempre appassionato dello spazio, Vasco aveva già visitato nel 2018 il Jet Propulsion Laboratory, ovvero un centro della Nasa in California. Si tratta di una delle basi che si occupano di sviluppare le sonde spaziali prive di equipaggio. Una visita molto speciale con un gruppo di scienziati italiani che era stata testimoniata anche attraverso i social.

Al primo posto nella sua vita c’è però ancora la musica. E al di là del viaggio ‘nominale’ su Marte il rocker di Zocca nel 2020 sarà impegnato soprattutto dal nuovo tour nei festival italiani. L’artista suonerà a Imola, a Milano, a Firenze e anche a Roma, con un doppio concerto addirittura nel Circo Massimo.

Di seguito il video di Se ti potessi dire, il suo ultimo singolo: