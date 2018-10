Gaetano Curreri e Vasco Rossi stanno scrivendo una canzone per un’amica bella e potente. L’identikit porterebbe a Emma Marrone.

Nuova canzone per Vasco Rossi. Stavolta il rocker di Zocca è però al lavoro non su un pezzo per un suo nuovo album, bensì per un’altra artista. A rivelarlo è stato lo stesso Blasco attraverso un post sul suo profilo Instagram.

A collaborare con Vasco, come spesso in passato, c’è Gaetano Curreri, il leader degli Stadio. E la cantante che dovrebbe beneficiare di questa nuova opera, secondo una tesi comune, sarebbe Emma Marrone.

Vasco Rossi: un pezzo per Emma Marrone?

“Con Gaetano Curreri stiamo lavorando a una canzone per… una nuova amica, un’artista bella e potente!! Stay Tuned“, ha scritto nel suo post su Instagram Vasco Rossi. Nessun riferimento, almeno apparente, a Emma Marrone. Tuttavia, una serie di indizi farebbero pensare proprio alla cantante salentina.

Innanzitutto l’aggettivo nuova indica un’artista con cui Vasco e Curreri non hanno mai collaborato. Saltano così varie candidature: Patty Pravo, Irene Grandi, Noemi, Laura Pausini e Paola Turci, tra le altre.

Emma Marrone, poi, è tra le voci femminili al momento al lavoro su un nuovo disco di brani inediti, come comunicato da lei stessa su Instagram nelle scorse settimane. La cantante aveva anzi aggiunto di essere al lavoro su un progetto molto importante ma ancora top secret.

Inoltre, sia Vasco Rossi che Emma Marrone sono legati all’etichetta Universal. Non a caso la cantante salentina aveva avuto anche l’onore di aprire il tour del Blasco nel 2011.

Emma Marrone e Vasco Rossi, una relazione social

Il rapporto tra Vasco Rossi ed Emma sembrerebbe inoltre particolarmente solido. Lo scorso luglio i due si erano incontrati nel backstage di uno dei concerti del rocker di Zocca allo stadio Olimpico di Roma. E proprio dallo scorso luglio Vasco seguirebbe il profilo Instagram di Emma, dopo che quest’ultima aveva pubblicato il video di una sua cover piano e voce del brano La nostra relazione, il suo preferito della discografia di Vasco.

Insomma, gli elementi che sembrerebbero portare a Emma non sono pochi. Non resta però che aspettare e rimanere sintonizzati sul profilo di Vasco Rossi, in attesa di ulteriori novità.