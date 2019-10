Vasco Rossi: il significato di Se ti potessi dire e l’apertura a possibile arrivo di un nuovo album, a distanza di anni da Sono innocente.

Il grande giorno di Se ti potessi dire è arrivato. L’ultima canzone di Vasco Rossi, stando alle sue parole più volte espresse negli ultimi mesi, è finalmente online e ha già conquistato i suoi fan, facendo ricredere i più scettici.

Ma nel giorno della presentazione del nuovo singolo, la notizia potrebbe essere un’altra. Nel comunicato diffuso dal Blasco per introdurre Se ti potessi dire, c’è infatti un clamorosa apertura all’arrivo di un nuovo album, che finora era stato più volte negato dallo stesso Vasco.

Vasco Rossi: nuovo album in arrivo?

Detto che Se ti potessi dire con tutta probabilità non sarà davvero la sua ultima canzone, il rocker di Zocca ha incredibilmente aperto all’uscita di un nuovo album, ideale erede di Sono innocente del 2014. “Arriverà“, afferma l’artista. Non si sa come, né dove, né quando, ma prima o poi ci sarà.

Considerando che già oggi il Blasco ha raggiunto l’intervallo di tempo più lungo tra due album, anche solo l’apertura di uno spiraglio di speranza non può che far emozionare i fan.



Vasco Rossi

Vasco Rossi, Se ti potessi dire: il significato

“Il miracolo si è avverato ancora una volta, ma non sarà facile scriverne un’altra così“, ha affermato Vasco, più che soddisfatto di Se ti potessi dire. Forse non sarà la sua ultima canzone, ma potrebbe essere l’ultima canzone davvero ispirata.

Con sonorità che rimandano all’America latina, create dalle chitarre acustiche, ma anche dalla cabasa, il brano si presenta come fresco e allegro. Ma il testo è veramente una confessione per il Blasco, un resoconto della sua vita.

Il rocker ammette di essere stato spesso sul punto di lasciarsi andare, accenna alle abitudini meno lusinghiere, ripensa con nostalgia al passato e non dimentica i rimpianti che si porta dietro. Ma sul finale le chitarre elettriche cacciano via tutti i fantasmi, e il rocker di Zocca dichiara che nonostante tutto non c’è nulla che non rifarebbe.

Di seguito il video ufficiale di Se ti potessi dire: