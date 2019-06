Le dichiarazioni di Vasco Rossi in un’intervista al Corriere della Sera: dal rapporto con Fabrizio De André all’arrivo di un nuovo singolo.

Vasco Rossi è sempre stato un personaggio contraddittorio. Un artista unico nel suo genere, capace di far parlare di sé nel bene e nel male. Ma è proprio questa la sua grandezza.

Non è un caso che sia l’unico a mettere in piedi in Italia show come quelli del tour 2019, che stanno richiamando a San Siro tanti illustri colleghi, fan idolatranti del rocker di Zocca: da Ermal Meta a Sfera Ebbasta, passando per Max Pezzali.

Intervistato dal Corriere della Sera, il Blasco è tornato a raccontare la sua carriera, svelando alcuni dettagli anche sulla sua vita personale e annunciando un nuovo singolo.

Vasco Rossi: le dichiarazioni al Corriere della Sera

L’artista ha parlato dell’inizio del suo percorso musicale, quando le sue canzoni non erano colte da tutti. D’altronde, in pochi erano provocatori e ironici come lui.

Nel corso dell’intervista, Vasco è tornato sul rapporto con Fabrizio De André, uno dei pochi a stargli vicino nel momento più buio della sua vita: “Mi ha sempre trattato alla pari. Per me questo era sconvolgente. Ricordo che quando l’ho conosciuto mi sono inginocchiato; lui ha rimessso subito le cose a posto, dicendo: ‘Ma che c… fai?’“.

Vasco Rossi

Vasco contro le strumentalizzazioni

Senza voler entrare nei dettagli di un discorso politico, Vasco ha parlato dei tempi che corrono mostrando tutto il suo disgusto per le strumentalizzazioni: “Chi mi fa più schifo è chi specula su questo per fare degli affari politici. Stanno creando una guerra tra poveri, ma non si può pensare che noi siamo stati in paradiso e se loro sono nati all’inferno la cosa non ci riguarda“.

D’altronde, nessuno come lui sa cosa voglia dire vivere con un pregiudizio che marchia la propria vita. All’inizio molti lo escludevano perché era un ‘montanaro’, poi perché era un drogato. Ma Vasco spiega che non è mai stato un tossicodipendente. Ha provato di tutto, tranne l’eroina. Ma non mai caduto nella dipendenza, e ancora oggi fa uso medico della marijuana.

Nuovo singolo in arrivo

Nel corso dell’incontro coi fan organizzato dal Corriere della Sera, il Blasco ha avuto modo anche di parlare dei suoi nuovi progetti, e ha rivelato qualcosa sul suo nuovo singolo, in uscita con tutta probabilità in autunno: “Sarà la mia ultima confessione. Se mi assolvo? Non so. Se esistesse la pillola contro i sensi di colpa la prenderei subito, ma alla fine rifarei tutto“.

Di seguito il video live del suo ultimo singolo, La verità: