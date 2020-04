Vasco Rossi ha parlato del tema Coronavirus e concerti: secondo il rocker di Zocca è possibile che quest’estate salti completamente.

Niente illusioni. Questo il diktat che arriva direttamente da Vasco Rossi ai suoi fan. Ogni giorno che passa potrebbe essere quello buono per l’annuncio ufficiale dello slittamento dei suoi concerti.

Quest’anno il rocker di Zocca era atteso da una serie di live nei festival rock del nostro paese. Live che con tutta probabilità saranno spostati a settembre, o forse anche più in là… Ecco il pensiero del Blasco su questo tema che sta tenendo in sospeso migliaia di persone.

Coronavirus: Vasco Rossi parla dei suoi concerti

“Avevo vatto tutti i miei progetti… colpa del virus!!“, ha scritto sui social il Blasco, pubblicando una serie di foto in cui compare con una mascherina nera sul volto e un bel cappello e citando la sua Colpa d’Alfredo.

Per ora bisogna aspettare le disposizioni governative, ma il rocker è chiaro con i fan: “Non ci facciamo grandi illusioni per giugno“. Possibile uno slittamento a dopo l’estate? Al momento sì, ma la questione non è chiara.

E allora l’artista emiliano invita i fan a pazientare: “Le prossime disposizioni del governo probabilmente chiariranno se sarà possibile pensare a una riprogrammazione per il prossimo settembre, in caso contrario l’appuntamento sarà per giugno 2021“. Ecco il suo post:

Vasco Rossi e il Coronavirus: la quarantena a casa

Il Blasco sta passando, come milioni di persone in tutto il mondo, la quarantena tra le mura di casa. E in questi giorni sta intrattenendo i propri fan con una serie di iniziative simpatiche, festeggiando gli anniversari dei suoi album e mostrando soprattutto la sua collezione di chitarre storiche.

Il tutto in attesa di poter fornire indicazioni ufficiali su una questione, quella riguardante i concerti nei prossimi mesi, che sta tenendo banco, specialmente dopo le dichiarazioni di Tiziano Ferro a Che tempo che fa del giorno di Pasqua.