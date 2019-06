Vasco Rossi, La verità (live): fuori il video ufficiale della performance del Blasco registrata nelle prime due date di San Siro.

L’adrenalina per le prime due date del VascoNonStop Live 2019 a San Siro deve ancora essere smaltita, ma già Vasco Rossi ci regala la possibilità di rivivere le emozioni di quelle serate indimenticabili.

Il rocker di Zocca ha infatti rilasciato il video dell’esecuzione dal vivo di La verità, con una immagini provenienti da entrambe le esibizioni. Una clip che trasuda la carica di 120mila persone, ovvero il totale dei fan accorsi nelle prime due date del Blasco a San Siro.

Vasco Rossi, La verità live a San Siro: il video

Alla regia di questo videoclip c’è il fidato Pepsy Romanoff, che aveva curato anche il video ufficiale di La verità, ad oggi l’ultimo singolo inedito del mitico Vasco. All’interno del montaggio sono finite immagini non solo degli artisti sul palco, ma anche del pubblico, sia all’esterno che all’interno dello stadio.

Un unico video, tantissime emozioni che potranno far venire i brividi anche a chi quegli appuntamenti non li ha ancora vissuti. Godiamoci insieme La verità live in San Siro:

Nuova musica per Vasco?

Dopo il successo dei concerti del VascoNonStop Live, che finiranno con le due date di Cagliari a giugno inoltrato, il Blasco è atteso da un’estate di riposo, in vista di un autunno che dovrebbe però vederlo protagonista ancora una volta con nuova musica.

Non ci sarà un nuovo album, ha assicurato l’artista nelle ultime uscite. Tuttavia, un singolo inedito dovrebbe arrivare proprio nei prossimi mesi. Una scelta in linea di continuità rispetto a quanto fatto dal rocker in questi ultimi anni.

D’altronde, Vasco è sempre stato al passo coi tempi, e nell’epoca del declino dei CD e del format album, optare per il lancio di singoli brani è tutto meno che una mossa sciocca. Specialmente se hai già all’attivo decine di album leggendari.