Vasco Rossi annuncia La mia ultima canzone: ecco il post con la notizia del nuovo brano del rocker di Zocca, la cui uscita è prevista per l’autunno.

Vasco Rossi a sorpresa ha annunciato l’uscita di una nuova canzone in autunno. Una canzone importante, perché potrebbe essere l’ultima della sua incredibile carriera.

Un annuncio che ha spiazzato i fan, tra la gioia per l’uscita di un nuovo pezzo e la paura per la possibilità che sia la fine di un viaggio unico e indimenticabile. Ecco il post con il clamoroso annuncio del Blasco.

Vasco Rossi, ultima canzone in autunno: il post su Instagram

Per dare ai fan questa notizia il rocker di Zocca ha utilizzato un estratto dal suo libro NonStop, in uscita in questi giorni. Un volume in cui racconta le emozioni del suo tour VascoNonStop Live e si racconta attraverso dialoghi e pensieri liberi.

“Uscirà in autunno La mia ultima canzone”, ha scritto l’artista, spiegando che si tratterà di una confessione e un decalogo. Insomma, sarà la canzone definitiva della sua carriera inimitabile. E anche per questo siamo certi che i fan la ameranno.

Di seguito il post del Blasco:

Vasco, Non Stop: l’instant book del rocker

In questi giorni l’artista di Zocca sta snocciolando alcuni estratti dall’instant book NonStop. In uno di questi, pubblicato su Facebook negli scorsi giorni, ha parlato anche del suo ‘risveglio’ da quella che definisce la Grande Morte del 2011, quando si è ritrovato a dover affrontare una sitauzione di malattia.

Da lì ha iniziato a vedere la realtà con occhi diversi e a dare a ogni cosa un nuovo ordine. Si è reso conto che nei quaranta anni precedenti ha pensato solo a scrivere canzoni, a fare musica e concerti, e non si è interessato ad altro. Un pensiero che lo ha portato a cambiare il suo modo di vivere.

Oggi il Blasco è un uomo nuovo, che si guarda intorno e ha più cura per se stesso e per gli altri, e spiega: “Per questo ogni volta dico ‘Questa è la mia ultima canzone’, perché se poi non ne vengono più, amen, ne ho già scritte tante. Ho già dato. Naturalmente non sarà così, ma la prossima canzone che uscirà in autunno potrebbe essere davvero l’ultima”.

Insomma, quella del prossimo autunno sarà o non sarà l’ultima canzone? Lo scopriremo solo col tempo…