Sono iniziate le riprese del video del nuovo singolo di Vasco Rossi: l’annuncio su Instagram del rocker di Zocca.

È un Vasco Rossi in grande forma quello che si sta apprestando a tornare in rotazione radiofonica con un nuovo singolo. Il rocker di Zocca ha annunciato a settembre inoltrato la registrazione di una nuova canzone, la sua ultima canzone a quanto pare. Un brano che sarà accompagnato anche da un video firmato dal fedele Pepsy Romanoff.

E le riprese sono già iniziate, come annunciato dall’artista emiliano attraverso un post su Instagram.

Vasco Rossi sta girando il video del nuovo singolo

Ha utilizzato Instagram, come ormai gli capita di consueto, il Blasco per annunciare ai fan l’inizio delle riprese del nuovo video, firmato ancora una volta da Pepsy Romanoff, il suo regista di fiducia.

Nel post Vasco ha mostrato un mosaico di immagini tra set e studio intenso delle riprese già registrate. Si può notare la concentrazione di tutto lo staff per far sì che il risultato sia ottimale. Ecco la foto in questione:

Vasco Rossi: il nuovo singolo

Resta ancora il mistero su quale sia la nuova canzone di Vasco. Secondo molti, dovrebbe trattarsi di Se ti dovessi dire, un brano già comparso in rete alcuni anni fa, come era accaduto anche con La verità.

Tuttavia, non c’è alcuna conferma al riguardo. Quel che sta sottolineando il Blasco con insistenza è che questo singolo dovrebbe essere l’ultimo della sua lunga carriera. Il che non vuol dire che si ritirerà, ma semplicemente che si dedicherà solo ai live, senza produrre nuova musica. E d’altronde con un repertorio leggendario come il suo, non è poi così necessario scrivere ancora qualcosa di nuovo.

In attesa di avere ulteriori novità, come magari la conferma della sua partecipazione al Firenze Rocks 2020, rimaniamo sintonizzati sul suo vivace profilo Instagram.