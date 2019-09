Vasco Rossi con i fan a Castellaneta: tutte le novità anticipate dal rocker di Zocca ai seguaci più fedeli nel corso del tradizionale incontro annuale.

Vasco Rossi ha incontrato il 4 settembre i seguaci più fedeli del proprio fanclub a Castellaneta, in provincia di Taranto. Rispetto agli incontri della scorsa settimana, stavolta l’evento non si è svolto in spiaggia, ma in una location al chiuso, in maniera più ufficiale.

E, come accaduto da dieci anni a questa parte, anche stavolta l’artista non si è risparmiato, annunciando anche alcuni progetti in arrivo per questa fine del 2019 e il 2020. Ecco di cosa si tratta.

Vasco Rossi incontra i fan a Castellaneta

All’ordine del giorno era prevista la celebrazione di Non siamo mica gli americani, lo storico secondo album di Vasco che ha festeggiato nell’aprile del 2019 ben 40 anni.

A quanto pare, come già accaduto lo scorso anno per …Ma cosa vuoi che sia una canzone…, anche quest’anno è previsto l’arrivo di una ristampa speciale del disco, un cofanetto dedicato proprio ai suoi fan più fedeli.

Al suo interno dovrebbero esserci un 33 giri, un 45 giri, un cd versione vinyl replica, una musicassetta, un libro e una matita o un altro accessorio di questo genere. Ulteriori dettagli si conosceranno al momento dell’annuncio ufficiale.

Ma non è stata questa l’unica grande notizia del Blasco, che si prepara a un 2020 ricco di eventi straordinari…

Vasco Rossi

Vasco Rossi: in arrivo dei Festival Rock?

Dopo il successo del VascoNonStop Live 2018 negli stadi di Lignano, Torino, Padova, Roma, Bari e Messina, e di quelli del 2019 a Milano e Cagliari, anche nel 2020 dovrebbe esserci un nuovo tour del rocker di Zocca.

Ma stavolta i suoi appuntamenti potrebbero essere qualcosa di diverso. Vasco ha infatti parlato di Festival Rock, senza specificare ulteriori dettagli. Non resta che attendere con pazienza per conoscere i progetti ambiziosi del Blasco. Di seguito il post su Instagram con l’annuncio di questi Festival: