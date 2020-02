Vasco Rossi, nuova canzone in arrivo: il rocker di Zocca regala un’anticipazione ai fan attraverso le storie.

Vasco Rossi potrebbe presto tornare con una nuova canzone. Dopo aver lanciato qualche mese fa Se ti potessi dire, brano descritto come ultimo della sua carriera (o anche come il primo di una nuova fase della sua vita artistica), il rocker di Zocca starebbe preparando una grandissima sorpresa per tutti i propri fan.

Lo ha annunciato lo stesso Blasco attraverso le sue storie di Instagram, facendo impazzire il fedele pubblico di follower che non smette mai di seguirlo.

Vasco Rossi: nuovo singolo in arrivo

Un solo verso. Tanto è bastato per far entusiasmare tutti i fan del rocker. “Siamo qui, pieni di guai” ha canticchiato il Blasco in una storia. Una frase che nessun follower è riuscito a ripescare in qualche vecchia canzone. A questo punto la conclusione più logica è stata che si trattasse di un nuovo pezzo.

Conclusione confermata dallo stesso rocker in un’altra storia: “Questa è una piccola anticipazione sul futuro. È l’incipit di una nuova canzone che sto scrivendo“. Ecco la storia:

Vasco Rossi prepara il nuovo tour

Al lavoro sulla scaletta del tour nei festival che lo vedrà protagonista nel 2020, l’artista emiliano dunque non smette di pensare anche ad altri progetti e a creare nuove canzoni per dare un seguito alla sua carriera immortale.

Ricordiamo che il Blasco non si è mai fermato negli ultimi mesi. Ha infatti scritto un brano per Emma Marrone, Io sono bella, e anche il pezzo sanremese per Irene Grandi, Finalmente io. Due artiste che, tra l’altro, sono state scelte per aprire i suoi concerti rispettivamente a Imola e a Roma.