Vasco Rossi torna a scrivere per Irene Grandi e dà corpo alle voci che vorrebbero la cantante fiorentina nuovamente a Sanremo tra i Big.

Irene Grandi potrebbe tornare a Sanremo nel 2020, ovviamente in gara tra i Big. La voce circola con insistenza da diverse settimane, e secondo i bene informati la sua canzone porterebbe la firma illustre del grande Vasco Rossi. Una notizia che è stata confermata sui social dallo stesso Blasco (che però non ha fatto alcun riferimento al Festival).

Andiamo a scoprire tutti i dettagli su una notizia che fa luccicare gli occhi di tutti i fan della cantautrice fiorentina, da anni in attesa di un suo ritorno sulla scena mainstream.

Vasco Rossi: una nuova canzone per Irene Grandi

Dopo aver regalato un brano a Emma Marrone, Io sono bella, Vasco è tornato a uno dei suoi più grandi amori artistici, Irene Grandi. Per lei ha scritto un nuovo pezzo, in collaborazione con il fido Gaetano Curreri, Celso Valli, Roberto Casini e Andrea Righi.

Lo ha confermato in un post su Instagram: “Tutti soddisfatti…!! sentirete che..bomba!“. Insomma, non resta che aspettare ancora un po’ per poter ascoltare un nuovo brano del Blasco cantata da una delle voci più importanti degli anni Novanta e Duemila in Italia:

Vasco Rossi: le canzoni per Irene Grandi

Non si tratta, com’è risaputo, della prima collaborazione tra il rocker di Zocca e la popstar toscana. Il loro primo incontro risale proprio a un Sanremo, quello del 2000, che vide la Grandi partecipare con La tua ragazza sempre, brano firmato da Vasco.

Al 2001 risale Per fare l’amore, altro brano con testo del Blasco nazionale. Nel 2003 la premiata ditta Rossi e Curreri scrisse poi uno dei più grandi successi di Irene, Prima di partire per un lungo viaggio. Chissà se anche questo nuovo brano potrà raggiungere il successo degli illustri precedenti.