Vasco Rossi ha fatto i complimenti sui social a Jacopo Mastrangelo, il giovane chitarrista che suona sui tetti di Roma: ecco il post.

Vasco Rossi si è complimentato sui social con Jacopo Mastrangelo, il giovane chitarrista romano che suona sui tetti vicino Piazza Navona. L’artista si è cimentato negli ultimi giorni con una sua versione di Sally, strappando l’applauso virtuale del rocker di Zocca.

Il Blasco ha infatti ripostato su Instagram il video della sua performance, definendo la sua versione del classico del 1996 “molto suggestiva“.

Vasco Rossi fa i complimenti al chitarrista Jacopo Mastrangelo

Il rocker di Zocca, sempre molto attento a ciò che accade nel mondo, anche in quello dei social, ha condiviso il video della performance del giovane Mastrangelo, dedicandogli queste parole:

“Kom… plimenti. Complimenti al giovane chitarrista con la vista mozzafiato su Piazza Navona che ieri ha suonato Sally. Molto suggestiva“.

Ecco il video della splendida ed emozionante esibizione di Jacopo Mastrangelo:

Chi è Jacopo Mastrangelo

Nato a Roma il 26 aprile 2001, Jacopo è diventato famoso sul web proprio in questo periodo di quarantena da Coronavirus. In particolare è salito alla ribalta con una emozionante performance sulle note di C’era una volta in America del maestro Ennio Morricone davanti a una Piazza Navona romanticamente deserta.

Sui social il chitarrista si presenta così: “Nella vita di tutti i giorni Jacopo è uno studente del liceo classico, da sempre appassionato musicista, che dedica le sue giornate allo studio da autodidatta della chitarra e della batteria. Una passione sicuramente condizionata dal padre Fabio, anche lui chitarrista e produttore musicale“.

Chissà se alla fine di questo periodo la sua carriera non possa prendere il volo e farlo diventare uno dei nuovi volti della musica italiana. Staremo a vedere…