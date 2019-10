Vasco Rossi, il Vasco Non Stop Live diventa un film: tutti i dettagli sulla nuova uscita del rocker di Zocca.

Il Vasco Non Stop Live di Vasco Rossi diventa un film. Lo ha annunciato a sorpresa con una serie di storie su Instagram lo stesso rocker di Zocca, regalando l’ennesima gioia a tutti i suoi fan.

L’artista emiliano ha mostrato in anteprima ai suoi follower qulche spezzone del progetto, che riprende il meglio delle date del suo tour nel 2018 e nel 2019. E la regia è a firma, ancora una volta, di un suo fedelissimo…

Vasco Rossi: il film del Vasco Non Stop Live

Trasformare un tour in un film? Si può. Anzi, sono in molti ormai a portare avanti questa consuetudine, e Vasco non può essere da meno ai grandi nomi della musica internazionale.

Nelle immagini pubblicate su Instagram dal Blasco si possono vedere le prove del tour dello scorso anno al Rockisland di Rimini, ma anche degli spezzoni da San Siro di quest’anno. Insomma, ci sarà un po’ tutto il meglio di ciò che è accaduto nel lungo tour 2018/19 del rocker più amato dagli italiani.

Il tutto a cura di Pepsy Romanoff, ormai da anni la firma ufficiale dei suoi video, come ad esempio quello di La verità:

La data di uscita del film del Vasco Non Stop Live

Quando sarà possibile ammirare questa nuova perla nella carriera del Blasco? Per il momento non ci sono certezze. Nelle sue storie, Vasco ha infatti chiarito: “Potrete vederlo tra qualche mese in tutti gli schermi del mondo“.

Non resta che attendere ulteriori informazioni da parte dello stesso Vasco, in questo periodo davvero inarrestabile nella creazione di progetti sempre nuovi e sempre spettacolari, oltre che alle prese con l’organizzazione del suo tour nei festival per il 2020.