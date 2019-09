Firenze Rocks 2020, Vasco Rossi potrebbe essere tra gli headliner: il cantautore di Zocca lancia l’ipotesi sul suo account Instagram.

Vasco Rossi al Firenze Rocks 2020? Per ora è un’ipotesi, ma nemmeno troppo lontana dalla realtà. A rilanciarla è stata infatti lo stesso rocker di Zocca con una serie di storie sul suo account ufficiale Instagram.

Una novità importante e che farebbe felici molti dei suoi fan. D’altronde, nel suo ultimo incontro con i fan club a Castellaneta Marina lo stesso artista aveva fatto intendere di essere al lavoro per dei Festival Rock non specificati. E di festival rock in Italia, negli ultimi anni, non ce n’è nessuno più importante di quello della Visarno Arena.

Vasco Rossi al Firenze Rocks 2020?

La clamorosa indiscrezione è stata lanciata dal Blasco attraverso il suo account Instagram. Il rocker più amato d’Italia ha infatti pubblicato un video nelle sue storie su Instagram in cui afferma che “una sarà… Firenze Rocks!“.

Come se non bastasse, ha mostato alcune grafiche riguardanti proprio la manifestazione della Visarno Arena, compreso un cartellone con una locandina non ufficiale che pubblicizzerebbe la sua partecipazione al Festival. Insomma, sono diversi gli indizi che porterebbero in questa direzione.

Vasco Rossi

Vasco Rossi: i concerti del 2020

Già alla fine della sua residency a San Siro e della doppietta di concerti a Cagliari, il Blasco aveva fatto intendere che anche nel 2020 sarebbe stato protagonista un nuovo tour, il prosieguo del VascoNonStop Live che lo ha portato in giro per gli stadi tra il 2018 e il 2019.

Quella della partecipazione ai festival è però una vera novità per il Vasco degli ultimi anni. E chissà che, oltre al suo ingresso nel programma di festival già esistenti, non possa il rocker di Zocca pensare di dar vita a un festival tutto suo, sull’esempio di altre grandi kermesse del passato come l’Ozzfest di Ozzy Osbourne.

Per ora ovviamente non c’è alcun indizio al riguardo. Ma dal Blasco non ci si può che attendere grandissimi progetti.

Di seguito Ti taglio la gola di Vasco live a San Siro: