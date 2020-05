Vasco Rossi: il messaggio del rocker di Zocca nel corso del Concerto del Primo Maggio 2020.

Tra i protagonisti più attesi del Concerto del Primo Maggio 2020, la maratona musicale (e non solo) andata in onda in televisione nella serata del 1° maggio, c’era ovviamente anche il rocker più amato d’Italia, Vasco Rossi.

Il Blasco ha però diviso i fan, tra chi si è ritenuto soddisfatto e chi invece un po’ deluso dalla sua partecipazione. Il clou della sua apparizione sul piccolo schermo è stato infatti un messaggio registrato per tutti coloro che in questo momento stanno soffrendo per il distanziamento sociale.

Primo Maggio 2020: il messaggio di Vasco Rossi

Il rocker di Zocca non ha registrato un’esibizione e tantomeno si è esibito live, ma ha regalato ai propri fan e a tutti gli spettatori della kermesse un videomessaggio:

“Sono qui ad abbracciarvi virtualmente perché siamo tutti isolati in questo distanziamento sociale. Che poi è anche una formula brutta, perché sembra quasi una disgregazione sociale che potrebbe anche venire… dovrebbe invece chiamarsi distanziamento fisico che costa a tutti un bel po’ di sacrificio, perché noi abbiamo bisogno del contatto fisico. Non si può festeggiare tutti insieme, non ci si può toccare e abbracciare e allora si è pensato a una cosa virtuale. Vi abbraccio con tanto affetto, sperando di abbracciarvi presto fisicamente“.



Vasco Rossi

Un senso di Vasco Rossi

Con queste parole, dunque, il Blasco ha fatto sentire la sua vicinanza a tutti coloro che sono costretti a convivere con la distanza in questa emergenza Coronavirus.

Alla fine del suo messaggio, è stato trasmessa una clip con immagini di repertorio di concerti, backstage, stadi e anche dello storico Modena Park 2017, il tutto sulle note di Un senso.

Riascoltiamola insieme: