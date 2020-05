“È ufficiale ‘Vasco Non Stop Live Festival’ rinviato a giugno 2021. Stessi Festival, stesse città!”. Lo scrive su Instagram Vasco Rossi postando una foto che lo ritrae disteso con il cappello poggiato sul viso come per fare la siesta, e la scritta #postponed 2021. Nel post Vasco pubblica anche il comunicato di Live Nation: “La conferma di quanto già immaginavamo è arrivata con il decreto legge, n 33 del 16 maggio 2020, che vieta per questa estate ‘assembramenti’ e quindi i grandi concerti che erano previsti per quest’anno. La notizia, che non ci ha colto di sorpresa, è arrivata nei giorni in cui Vasco e tutto il suo staff al completo – band e tecnici – avrebbero dovuto ritrovarsi, a Rimini, per iniziare le prove concerto di un tour da oltre 360.000 spettatori già ‘prenotati'”.

