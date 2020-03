Vasco è rientrato nella sua casa di Verucchia, paesino vicino a Zocca, dove è nato, in provincia di Modena. Dopo aver annunciato di essere in viaggio da Los Angeles, dove era per lavoro, verso Monaco, per fare rientro “a tutti i costi” in Italia con uno degli ultimi voli dagli Usa, dopo le chiusure causate dalla pandemia di coronavirus, Vasco ha annunciato ieri pomeriggio sui social di esserci riuscito. “Vi abbraccio forte tutti… da casa mia”, ha scritto su Instagram. Poi in serata ha postato una foto che lo ritraeva seduto a cena con la moglie Laura e con un piatto di sushi davanti. “#iorestoacasa con la Laurina.. Che non vuole essere fotografata…serata sushi”. Stamattina, invece, il Blasco ha dedicato un post al compleanno della mamma ultranovantenne, Novella Corsi: “La musica è una delle cose che rende la vita più sopportabile, nella mia è entrata direi da subito, da quando ero piccolo e mia mamma, ragazza molto vivace, mi faceva ascoltare le canzoni di Sanremo, per poi farmele ricantare a casa dei nonni. Dopo avermi fatto partecipare a un concorso canoro a Zocca, mi mandò a scuola di canto e di chitarra. Lì ho imparato a suonare, che è la cosa fondamentale, se no non ero qua. Buon compleanno, mamma Novella!“, ha scritto il rocker.

